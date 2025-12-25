Другое
Сегодня 10:19
ППО знешкодила над Україною 106 російських безпілотників

У ніч на 25 грудня, починаючи з 19:00 24 грудня, рф атакувала Україну 131 ударним БпЛА Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Донецьк ТОТ, Гвардійське, Чауда ТОТ АР Крим. Близько 90 із них – «шахеди».

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 8:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 106 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 15 локаціях.

Агентство Телевидения Новости

