Сегодня 11:03
Наслідки ударів рф по ТЕЦ під Харковом: Терехов розповів про ситуацію у місті

У Харкові триває ліквідація наслідків удару по ТЕЦ, якого росіяни завдали 24 грудня. У результаті місто було знеструмлене, спостерігалися перебої з теплопостачанням.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов 25 грудня.

Було прийнято рішення обмежити постачання гарячої води у низці районів, щоб зберегти систему теплопостачання.

«Ми були змушені припинити роботу метрополітену, але завдяки певним зусиллям ми відновили роботу метрополітену», – розповів Терехов.

Сьогодні громадський транспорт у Харкові курсує, але з обмеженнями – трамвай та тролейбуси на деяких маршрутах довелося замінити на автобуси.

Також напередодні ввечері росіяни атакували енергетичну інфраструктуру міста.

«Було влучання у дві котельні та насосну станцію, і були дуже важкі моменти, які ми досі проходимо. Працюємо зараз, працювали всю ніч і робимо все можливе, щоб відновити теплопостачання, енергопостачання для міста», – зазначив Терехов.

Агентство Телевидения Новости

