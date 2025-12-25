Одна людина загинула та 16 постраждали внаслідок обстрілів Харківщини за добу
Протягом доби окупанти били по Харкову та області ракетами, КАБами та БпЛА. Під ударами перебували населені пункти Харківського, Куп’янського, Лозівського, Богодухівського та Чугуївського районів.
Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.
Війська рф завдали численних ударів по Харківському району. 51-річний чоловік внаслідок поранень помер на місці. 13 постраждалих з вибуховими пораненнями та різними травмами доставили до лікарні.
Через удар по Шевченківському району міста дістав поранення 59-річний чоловік.
У селі Подоли Куп’янського району внаслідок удару, ймовірно, FPV-дроном, постраждав 56-річний чоловік. Через влучання дрона в автомобіль у селі Митрофанівка поранений 64-річний чоловік.
У селищі Золочів російський БпЛА вдарив по приватній забудові. Пошкоджені будинки, господарчі споруди, енергомережі.
Унаслідок влучання безпілотника в Близнюківській громаді пошкоджено складське приміщення, цивільний автомобіль та приватний будинок.