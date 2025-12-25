Подвійний авіаудар по передмістю Харкова: пошкоджено енергооб’єкт та підприємство

На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння чотирьох пожеж, спричинених обстрілами у Харкові, а також в Лозівському, Харківському районах області.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Найбільша з пожеж внаслідок обстрілу спалахнула на території цивільного підприємства у місті Дергачі Харківського району.

Внаслідок удару КАБ зайнялось складське приміщення на площі 400 кв. м.

Як повідомляв начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко, 25 грудня близько 3:30 ночі окупанти завдали авіаударів по Дергачах.

«Унаслідок влучання двох КАБів пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури та приватне підприємство. На місці одного з влучань виникла пожежа, яку локалізували підрозділи ДСНС», – йдеться в повідомленні.

Інформація про постраждалих не надходила.

