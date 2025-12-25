Спортсменку-зрадницю Лискун та її тренерку позбавлено президентської стипендії

Президент України Володимир Зеленський позбавив президентських стипендій стрибунку у воду Софію Лискун та її тренерку Олександру Сендзюк.

Як повідомляє Чемпіон, відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.

Раніше федерація України зі стрибків у воду на позачерговому засіданні Виконавчого комітету одноголосно ухвалила рішення позбавити Лискун усіх звань та нагород, отриманих під егідою Федерації.

Нагадаємо, спортсменка ухвалила рішення змінити українське громадянство на російське.

Агентство Телевидения Новости