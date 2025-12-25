Сегодня 13:20
Спортсменку-зрадницю Лискун та її тренерку позбавлено президентської стипендії
Президент України Володимир Зеленський позбавив президентських стипендій стрибунку у воду Софію Лискун та її тренерку Олександру Сендзюк.
Як повідомляє Чемпіон, відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави.
Раніше федерація України зі стрибків у воду на позачерговому засіданні Виконавчого комітету одноголосно ухвалила рішення позбавити Лискун усіх звань та нагород, отриманих під егідою Федерації.
Нагадаємо, спортсменка ухвалила рішення змінити українське громадянство на російське.