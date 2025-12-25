Машиніст бульдозера, скляр та керуючий рестораном: вакансії тижня у Харківській області
Станом на 25 грудня 2025 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2385 вакансій.
Про це повідомляє ХОВА.
1. Машиніст бульдозера – 46 000 грн.
2. Оцінювач-експерт – 30 000 грн.
3. Інженер з нормування трудових процесів – 28 000 грн.
4. Контролер продукції медичного призначення – 25 500 грн.
5. Апаратник на приготуванні сумішей і розчинів – 25 000 грн.
6. Моторист транспортувальних механізмів – 24 900 грн.
7. Фахівець зі зв’язків з громадськістю та пресою – 23 800 грн.
8. Приймальник товарів – 20 400 грн.
9. Керуючий рестораном – 20 000 грн.
10. Скляр – 19 900 грн.
З переліком актуальних вакансій по Харкову та області можна ознайомитись за посиланням.