Сегодня 14:31
Машиніст бульдозера, скляр та керуючий рестораном: вакансії тижня у Харківській області

Станом на 25 грудня 2025 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2385 вакансій.

Про це повідомляє ХОВА.

1. Машиніст бульдозера – 46 000 грн.

2. Оцінювач-експерт – 30 000 грн.

3. Інженер з нормування трудових процесів – 28 000 грн.

4. Контролер продукції медичного призначення – 25 500 грн.

5. Апаратник на приготуванні сумішей і розчинів – 25 000 грн.

6. Моторист транспортувальних механізмів – 24 900 грн.

7. Фахівець зі зв’язків з громадськістю та пресою – 23 800 грн.

8. Приймальник товарів – 20 400 грн.

9. Керуючий рестораном – 20 000 грн.

10. Скляр – 19 900 грн.

З переліком актуальних вакансій по Харкову та області можна ознайомитись за посиланням.

