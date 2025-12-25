Гарячі напрямки боїв на Харківщині: де Сили оборони відбивають ворожі атаки

Оперативна інформація станом на 16:00 25.12.2025 щодо російського вторгнення.

Від початку доби на фронті відбулося 61 бойове зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував у районах населених пунктів Вовчанськ, Дворічанське.

На Куп’янському напрямку ворог намагається наступати у бік Глушківки. Бій досі триває.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили вісім атак загарбників у районах населених пунктів Новоселівка, Ставки, Новосергіївка та у бік Озерного та Зарічного. Чотири боєзіткнення на цей час тривають.

На Слов’янському напрямку ворог тричі атакував в районі Сіверська та Серебрянки. Одне боєзіткнення досі триває.

На Краматорському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили десять наступальних дій поблизу населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик, Щербинівка та Софіївка. Одна атака досі триває.

На Покровському напрямку протягом дня противник 18 разів намагався просунутися до українських позицій поблизу населених пунктів Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Леонтовичі, Котлине, Молодецьке, Філія, Дачне та у бік Новопавлівки та Нового Шахового. Одне боєзіткнення досі триває.

