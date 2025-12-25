Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:40
Просмотров: 70

На проспекті Героїв Харкова сьогодні тимчасово заборонять рух транспорту

На проспекті Героїв Харкова сьогодні тимчасово заборонять рух транспорту

Рух транспорту на пр. Героїв Харкова, на ділянці від майдану Конституції до Харківської набережної, буде заборонений з 19:45 до 21:30 25 грудня.

Про це повідомляє міськрада.

Об’їхати закриту ділянку можна буде прилеглими вулицями Кооперативною, Миколаївською, пров. Вірменським, майданом Конституції, Харківською набережною та іншими.

У цей час автобус №272 курсуватиме так: майдан Конституції – пров. Плетнівський – вул. Кооперативна – Харківська набережна і далі за маршрутом.

З 20:00 до 21:30 трамвай №30 (спецподача) курсуватиме за зміненим маршрутом (через вул. Університетську): розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – майдан Сергіївський – майдан Павлівський – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка (у зворотному напрямку: вул. Морозова) – парк Машинобудівників.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 