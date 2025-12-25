На проспекті Героїв Харкова сьогодні тимчасово заборонять рух транспорту

Рух транспорту на пр. Героїв Харкова, на ділянці від майдану Конституції до Харківської набережної, буде заборонений з 19:45 до 21:30 25 грудня.

Про це повідомляє міськрада.

Об’їхати закриту ділянку можна буде прилеглими вулицями Кооперативною, Миколаївською, пров. Вірменським, майданом Конституції, Харківською набережною та іншими.

У цей час автобус №272 курсуватиме так: майдан Конституції – пров. Плетнівський – вул. Кооперативна – Харківська набережна і далі за маршрутом.

З 20:00 до 21:30 трамвай №30 (спецподача) курсуватиме за зміненим маршрутом (через вул. Університетську): розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – майдан Сергіївський – майдан Павлівський – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка (у зворотному напрямку: вул. Морозова) – парк Машинобудівників.

