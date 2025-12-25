Боксер Олександр Усик очолив рейтинг 10 найкращих боксерів за версією журналу The Ring

Олександр Усик очолив оновлений рейтинг найкращих боксерів світу за версією видання The Ring, зайнявши перше місце після завершення кар’єри американця Теренса Кроуфорда.

Як повідомляє The Ring, востаннє Усик виходив на ринг у липні 2025 року, коли в п’ятому раунді нокаутував британця Даніеля Дюбуа та став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. У листопаді того ж року український спортсмен добровільно відмовився від титулу WBO, зберігши при цьому високий статус у глобальному рейтингу.

В оновленому списку всі спортсмени піднялися на одну позицію, а до топ-10 увійшов американець Оскар Коллазо — чемпіон світу WBA та WBO у мінімальній вазі. Завдяки завершенню кар’єри Кроуфорда Усик отримав можливість очолити престижний рейтинг «Pound-for-pound».

Загалом усі боксери піднялися на одну позицію в рейтингу:

1. Олександр Усик (Україна) — надважка вага;

2. Наоя Іноуе (Японія) — напівлегка вага;

3. Джессі Родрігес (США) — легка вага;

4. Дмітрій Бівол — напівважка вага;

5. Артур Бетербієв — напівважка вага;

6. Джунто Накатані (Японія) — легка вага;

7. Шакур Стівенсон (США) — легка вага;

8. Девід Бенавідес (США) — напівважка вага;

9. Девін Гейні (США) — друга напівлегка вага;

10. Оскар Коллазо (США) — мінімальна вага.

Агентство Телевидения Новости