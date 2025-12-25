Другое
25.12.2025
Вже 40 тисяч квитків придбали українці за програмою 3000 км від УЗ

Українці вже придбали 40 тисяч залізничних квитків у межах програми «3000 км Україною».

Як пише Судово-юридична газета, про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Найпопулярнішими напрямками в межах програми стали маршрути:

▪️ Фастів — Конотоп

▪️ Одеса — Запоріжжя

▪️ Київ / Жмеринка — Шостка

▪️ Запоріжжя — Львів

▪️ Суми — Рахів

Програма «3000 км Україною» є складовою ініціативи «Зимова підтримка», започаткованої Президентом України.

Квитки можна придбати через застосунок «Укрзалізниці». Програма спрямована на підтримку мешканців громад, розташованих поблизу лінії фронту, а також на більш рівномірний розподіл пасажиропотоку та ефективніше використання наявних ресурсів залізниці. Додаткові кошти державного бюджету для її реалізації не залучаються.

Надалі програму планують розширити на всю територію України. У періоди поза піковим сезоном «Укрзалізниця» зможе пропонувати до 250 тисяч місць на місяць, зазначає Кулеба.

Агентство Телевидения Новости

Архив новостей

