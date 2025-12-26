Другое
Сегодня 09:00
Боєць штурмового батальйону з Харківської області поліг на Сумщині

Підтверджено загибель жителя села Нова Мерефа Харківської області, солдата Збройних Сил України, який з серпня 2025 року вважався зниклим безвісти. Військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання в Сумській області.

Про це повідомили у Нововодолазькій селищній раді.

Артем Тунік народився 27 вересня 1984 року та проживав у селі Нова Мерефа. До повномасштабного вторгнення працював, виховував двох доньок.

З квітня 2022 року Артем проходив військову службу у складі штурмової бригади «Лапа» Збройних Сил України на посаді стрільця-помічника гранатометника штурмового відділення штурмового батальйону. Виконував бойові завдання на Донеччині, Харківському напрямку і в Сумській області.

8 серпня 2025 року солдат Артем Тунік загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новокостянтинівка Сумської області. Після цього він вважався зниклим безвісти. Нещодавно було підтверджено загибель захисника.

Агентство Телевидения Новости

