У Харкові комунальники з ночі почали усувати наслідки снігопаду
Комунальні служби Харкова усувають наслідки снігопаду.
Про це повідомляє міськрада.
Зокрема, працівники КП «Шляхрембуд» забезпечують безпеку руху транспорту та пішоходів на дорогах міста й у дворах багатоповерхівок.
Комунальники очищають проїжджі частини, тротуари, пішохідні доріжки, а також підходи до контейнерних майданчиків та виходи з під’їздів.
У нічний час на дорогах міста працювало 95 одиниць снігоприбиральної техніки, а вдень залучать уже 175 машин. Прибудинкові території обслуговують 53 одиниці спецтехніки та 179 засобів малої механізації.
Загалом до робіт сьогодні залучено понад 1,7 тис. працівників.