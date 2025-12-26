Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:43
Просмотров: 39

У Харкові комунальники з ночі почали усувати наслідки снігопаду

У Харкові комунальники з ночі почали усувати наслідки снігопаду

Комунальні служби Харкова усувають наслідки снігопаду.

Про це повідомляє міськрада.

Зокрема, працівники КП «Шляхрембуд» забезпечують безпеку руху транспорту та пішоходів на дорогах міста й у дворах багатоповерхівок.

Комунальники очищають проїжджі частини, тротуари, пішохідні доріжки, а також підходи до контейнерних майданчиків та виходи з під’їздів.

У нічний час на дорогах міста працювало 95 одиниць снігоприбиральної техніки, а вдень залучать уже 175 машин. Прибудинкові території обслуговують 53 одиниці спецтехніки та 179 засобів малої механізації.

Загалом до робіт сьогодні залучено понад 1,7 тис. працівників.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 