У Харкові комунальники з ночі почали усувати наслідки снігопаду

Комунальні служби Харкова усувають наслідки снігопаду.

Про це повідомляє міськрада.

Зокрема, працівники КП «Шляхрембуд» забезпечують безпеку руху транспорту та пішоходів на дорогах міста й у дворах багатоповерхівок.

Комунальники очищають проїжджі частини, тротуари, пішохідні доріжки, а також підходи до контейнерних майданчиків та виходи з під’їздів.

У нічний час на дорогах міста працювало 95 одиниць снігоприбиральної техніки, а вдень залучать уже 175 машин. Прибудинкові території обслуговують 53 одиниці спецтехніки та 179 засобів малої механізації.

Загалом до робіт сьогодні залучено понад 1,7 тис. працівників.

Агентство Телевидения Новости