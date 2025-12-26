Через обстріли Харківщини упродовж доби постраждала одна людина
Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати прикордоння та прифронтові райони Харківщини.
Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.
За його словами, внаслідок обстрілу в селі Пристін Куп’янської громади постраждав 63-річний чоловік.
Також медики надали допомогу 57-річній жінці, яка 24 грудня постраждала внаслідок обстрілу в селищі Ківшарівка Куп’янської громади.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
▪️2 КАБ;▪️1 БпЛА типу «Ланцет»;▪️1 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
▪️у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (село Пристін);
▪️у Лозівському районі пошкоджено будівлю бібліотеки (село Верхня Самара), електромережі (селище Орілька).
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 61 людину.
Залишилися 44 людини.
Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 15 738 людей.
Упродовж минулої доби зафіксовано 121 бойове зіткнення.
▪️ На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів намагався прорвати оборонні рубежі ЗСУ, у районах населених пунктів Вовчанськ, Дворічанське та у бік Вільчі.
▪️ На Куп’янському напрямку вчора відбулась одна ворожа атака. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Глушківки.