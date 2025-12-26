Правоохоронці Харківщини задокументували наслідки обстрілів

Упродовж доби проти цивільного населення війська рф застосували керовані авіаційні бомби та безпілотники різних типів.

Окупанти гатили по населених пунктах Харківського, Куп’янського та Лозівського районів, повідомляє ГУНП в Харківській області.

Пошкоджене приміщення бібліотеки внаслідок обстрілу з застосуванням БпЛА в Лозівському районі. Також зазнали уражень енергомережі.

В селі Пристін внаслідок ворожого обстрілу поранено 63-річного місцевого жителя. Зруйновані приватні будинки. Стало відомо про постраждалу жінку в селі Ківшарівка 24 грудня. Їй надано медичну допомогу.

25 грудня поліцейські здійснили 17 оглядів місць подій, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості щодо 15 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією російської федерації.

