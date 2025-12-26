Другое
Сегодня 15:01
У Харкові чоловік незаконно спиляв 60 ялинок

Поліція Харкова розпочала кримінальне провадження за фактом незаконної вирубки ялинок. Мисливця за ялинками затримали в Основ’янському районі міста. 

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

51-річний місцевий житель без відповідних дозвільних документів зрізав близько 60 хвойних дерев.

Правоохоронці виявили спиляні дерева та зафіксували докази незаконної діяльності. 

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України. 

