У Харкові чоловік незаконно спиляв 60 ялинок
Поліція Харкова розпочала кримінальне провадження за фактом незаконної вирубки ялинок. Мисливця за ялинками затримали в Основ’янському районі міста.
Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.
51-річний місцевий житель без відповідних дозвільних документів зрізав близько 60 хвойних дерев.
Правоохоронці виявили спиляні дерева та зафіксували докази незаконної діяльності.
За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 246 (незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу) Кримінального кодексу України.