На Куп’янському напрямку загинув поліцейський батальйону особливого призначення

Під час виконання бойових завдань на Куп’янщині загинув поліцейський з Харківщини Денис Жуков. Правоохоронець зазнав смертельних поранень внаслідок артилерійського обстрілу.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Поліцейський взводу № 1 роти № 4 батальйону поліції особливого призначення (стрілецький) ГУНП у Харківській області Денис Жуков виконував бойові завдання на території Куп’янського району. 24 грудня він загинув унаслідок російського артилерійського обстрілу, отримавши травми, несумісні з життям. Евакуацію тіла з поля бою здійснили 26 грудня.

Денис Жуков проходив службу у Збройних силах України та підрозділах Головного управління Національної поліції в Харківській області. На момент загибелі йому був 31 рік, у нього залишилися батьки.

