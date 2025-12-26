Другое
Окупанти скинули КАБи на Харків та передмістя: є постраждалі

Вдень 26 грудня у Харкові пролунала серія вибухів. Окупанти атакували місто та Харківський район керованими авіабомбами.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Харків атакований КАБами – у передмісті та у самому Харкові пролунали вибухи», – написав Терехов.

За попередньою інформацією, влучання зафіксовано у Шевченківському району.

Внаслідок удару є постраждалі, на місці спалахнула пожежа.

Інформація щодо наслідків уточнюється.

