Від стоматології до фронту: харків’янин рятує поранених у лавах бригади НГУ «Скіф»

Це кадри медичної евакуації, яку військовий медик Дмитро з позивним «Кузнєц» називає найскладнішою для нього на Куп’янському напрямку. Втім, трьох «важких» з бригади суміжників довезли живими.

Дмитро «Кузнєц», військовий медик 5-ї Слобожанської бригади НГУ «Скіф»

Ми стояли на чергуванні і ми очікували трьох своїх, зі свого підрозділу. Ми так все ми вже наперед знали, у нас вже була інформація, яку нам передали з окопів. Ми вже знали, що там за поранення і що там треба робити. У нас вже все було готове в машині, але так сталося, що з сусіднього з суміжників попало до нас троє уже важких хлопців. Це були і опіки, це були осколкові поранення, це було жахіття якесь.

Дмитро – військовий медик П’ятої Слобожанської бригади «Скіф» Національної гвардії України. На фронті – понад рік. Пішов добровольцем одразу, як закінчив навчання в Харківському медичному університеті та став стоматологом. У своїй родині 31-річний Дмитро – перший медик і перший військовий.

Дмитро «Кузнєц», військовий медик 5-ї Слобожанської бригади НГУ «Скіф»

Мене вислухали, мене почули і з’явилася можливість якраз попасти у рідну частину. Рідна частина в тому, що я харків’янин, частина харківська і я попав сюди. У 90% випадків це осколки, поранення. Так сталося, що чому я сказав до цього, що дрони – це саме велика проблема. Коли вони прилітають, зачасту попадають осколкові поранення у нижні кінцівки. На це у нас уже руки руки вже набиті.

Турнікети – на видноті, медичне обладнання та ліки в автівці медичної евакуації – завжди на своєму місці та на відстані витягнутої руки. Після кожного виїзду, розповідає Дмитро, все перевіряється і, за необхідності, поповнюється. Від того, як швидко та кваліфіковано працюють військові медики на еваку, залежить життя та здоров’я побратимів.

Також в нас є ще резервні сумки. Теж, ну це вже більш на вихід, але це зручніше, тому що тут вже все повністю укомплектовано. І все, що є в машині, все це є і тут. Теж турнікети, бандажі, тампонада, ампульниця, фізрозчин.

Поки зупиняєш кровотечу або робиш перев’язку, говорить Дмитро, треба заспокоїти пораненого. Це як дружня розмова приятелів про жінок, футбол чи автівки в мирному житті. А на Куп’янському напрямку все іноді доводиться робити, коли на автівку військових медиків полює російський FPV-дрон.

Дмитро «Кузнєц», військовий медик 5-ї Слобожанської бригади НГУ «Скіф»

Одного разу таке було, але ми втекли. Якось це було швидко, тобто ми як тільки почули, просто на гашетку дали водія і полетіли. Машинку звісно шкода, але врятували.

Перша ротація на Куп’янському напрямку тривала більше ніж пів року. Гвардієць тішиться, що на його еваку всіх довезли живими. Говорить, радо б допоміг побратимам і за своєю спеціалізацією – стоматологією, та для цього потрібне додаткове обладнання.





Агентство Телевидения Новости