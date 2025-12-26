Мирний план з 20 пунктів готовий на 90%, реакції рф Україна не отримувала, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що план з 20 пунктів щодо завершення війни в Україні готовий на 90%. Проте офіційної реакції від росії Україна не отримувала.

Про це Володимир Зеленський сказав 26 грудня, пише hromadske.

«Якщо чесно, той 20-пунктний план, над яким ми працювали, на 90% готовий. Наша задача — робити так, щоб все було готово на 100%. Це не просто, і ніхто не каже, що 100% одразу буде», — сказав президент.

Офіційної реакції від росії щодо цього Україна не отримувала. Зеленський підкреслив, що українська сторона комунікує виключно з американцями, а ті своєю чергою комунікують з росіянами.

Президент також прокоментував і заяви кремля, про те, що їх «не влаштовує» пункт про чисельність української армії у 800 тисяч.

«Нас влаштовує та армія, яка сьогодні там зафіксована. Для нас це гарантії безпеки. І американська сторона нас чує», — сказав Зеленський.

