Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:40
Просмотров: 54

Мирний план з 20 пунктів готовий на 90%, реакції рф Україна не отримувала, — Зеленський

Мирний план з 20 пунктів готовий на 90%, реакції рф Україна не отримувала, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що план з 20 пунктів щодо завершення війни в Україні готовий на 90%. Проте офіційної реакції від росії Україна не отримувала.

Про це Володимир Зеленський сказав 26 грудня, пише hromadske.

«Якщо чесно, той 20-пунктний план, над яким ми працювали, на 90% готовий. Наша задача — робити так, щоб все було готово на 100%. Це не просто, і ніхто не каже, що 100% одразу буде», — сказав президент.

Офіційної реакції від росії щодо цього Україна не отримувала. Зеленський підкреслив, що українська сторона комунікує виключно з американцями, а ті своєю чергою комунікують з росіянами.

Президент також прокоментував і заяви кремля, про те, що їх «не влаштовує» пункт про чисельність української армії у 800 тисяч.

«Нас влаштовує та армія, яка сьогодні там зафіксована. Для нас це гарантії безпеки. І американська сторона нас чує», — сказав Зеленський.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 