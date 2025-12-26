У Харкові КАБ влучив по трасі: горять машини, є загиблі

Внаслідок авіаударів по Харкову вдень 26 грудня є загиблі та поранені, кількість жертв уточнюється.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Влучання сталося в одну з найжвавіших трас Харкова – горять кілька авто, у навколишніх будинках вибиті вікна. У машинах, що горять, перебували люди», – написав Терехов.

На дану хвилину відомо про одного загиблого та трьох поранених, один з них у важкому стані.

Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки поряд з місцем удару.

Раніше Терехов повідомляв про влучання КАБ по Шевченківському району Харкова.

Агентство Телевидения Новости