Сегодня 16:15
Просмотров: 46
У Харкові КАБ влучив по трасі: горять машини, є загиблі
Внаслідок авіаударів по Харкову вдень 26 грудня є загиблі та поранені, кількість жертв уточнюється.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
«Влучання сталося в одну з найжвавіших трас Харкова – горять кілька авто, у навколишніх будинках вибиті вікна. У машинах, що горять, перебували люди», – написав Терехов.
На дану хвилину відомо про одного загиблого та трьох поранених, один з них у важкому стані.
Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки поряд з місцем удару.
Раніше Терехов повідомляв про влучання КАБ по Шевченківському району Харкова.