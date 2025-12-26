Двоє людей загинули внаслідок авіаудару по Харкову, серед постраждалих – дев’ятимісячна дитина

Унаслідок авіаудару по Харкову 26 грудня загинули двоє чоловіків. Восьмеро людей зазнали поранень, серед постраждалих – немовля.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ворог запустив по Харківській громаді три керовані авіабомби. Дві впали за межами Харкова. Третя КАБ вдарила по одній із центральних доріг міста.

Один чоловік загинув на місці, ще один помер у машині екстреної медичної допомоги. Жертвам 40 та 55 років. Відомо про вісьмох постраждалих, серед них – дев’ятимісячна дівчинка.

Серед постраждалих 46-річна та 57-річна жінки. Вони зазнали гострої реакції на стрес. 20-річна та 73-річна жінки дістали вибухові поранення, вони шпиталізовані. Дитина також у лікарні.

Рух транспорту на Клочківській – від вулиці Олексіївської до проспекту Перемоги – тимчасово перекрито.

Агентство Телевидения Новости