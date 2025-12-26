Другое
На Харківщині тривають шість боїв

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 4 грудня. Триває 1402 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. Від початку доби зафіксовано 112 бойових зіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни дев’ять разів атакували позиції українських захисників поблизу Вовчанських Хуторів, Приліпки та у бік населених пунктів Вільча та Ізбицьке. Два бойові зіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили п’ять атак  у районах Піщаного, Кругляківки та у бік Петропавлівського, Новоплатонівки й Куп’янська, ще чотири боєзіткнення наразі тривають.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

