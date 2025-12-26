Поліція Харкова показала наслідки влучання КАБ

26 грудня, близько 16:05, військові рф атакували керованою авіабомбою Харків. Двоє людей загинули, ще шестеро зазнали травм. Серед постраждалих – жінка та її дев’ятимісячна донька.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Влучання відбулося в дорожнє покриття. Горіли автівки. Від удару пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки.

Внаслідок ворожого обстрілу двоє чоловіків загинули. Ще шестеро людей постраждали: один чоловік, чотири жінки та дев’ятимісячна дівчинка. Трьох постраждалих доставлено до медичного закладу.

На місці працюють всі екстрені служби. Слідчим відкрито кримінальне провадження за статтею 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

