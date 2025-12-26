Рятувальники Харківщини евакуювали з прифронтових сіл п’ятьох цивільних

26 грудня рятувальники провели чергову операцію з евакуації цивільного населення з небезпечних районів Золочівської громади Харківської області.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Завдяки спеціалізованому броньованому автомобілю ДСНС із прифронтових сіл Одноробівка та Клинова-Новоселівка вивезли п’ятьох громадян.

В евакуаційних заходах брали участь: офіцер-рятувальник громади, рятувальник 4-го Державного пожежно-рятувального загону та водій аварійно-рятувального загону спеціального призначення.





Агентство Телевидения Новости