Сегодня 20:13
Для удару по Харкову окупанти застосували авіабомбу УМПБ-5: дані прокуратури

26 грудня, близько 15:50, збройні сили рф завдали авіаційного удару по Шевченківському району Харкова. Внаслідок атаки загинули двоє чоловіків.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Один із загиблих перебував за кермом автомобіля. Вибуховою хвилею автівку відкинуло на кілька десятків метрів. Другий загиблий – працівник СТО.

Ще шестеро людей дістали поранення, зокрема дев’ятимісячна дівчинка.

Пошкоджено СТО, автомобілі, вибито вікна у багатоквартирних будинках.

За попередньою інформацією, війська рф завдали удару по місту УМПБ-5 з території бєлгородської області рф.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

