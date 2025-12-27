Масована атака на Київ: третина міста без опалення

Окупанти завдали комбінованих ударів по Києву в ніч проти 27 грудня. Внаслідок обстрілу в кількох районах столиці виникли пожежі.

Про це повідомляє ДСНС Києва в Facebook.

Унаслідок атаки ворога без теплопостачання наразі майже третина столиці, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У Голосіївському районі падіння безпілотника спричинило загоряння трьох машин на території СТО, пожежу ліквідовано.

В Оболонському районі внаслідок атаки БпЛА виникла пожежа триповерхового приватного житлового будинку. На місці зафіксовано загоряння даху та другого поверху. Пожежники продовжують гасіння.

У Дарницькому районі вогонь охопив приватний двоповерховий житловий будинок. Підрозділи ДСНС працюють на місці та ліквідовують наслідки обстрілу.

У цьому ж районі рятувальники виїжджали на виклик щодо пожежі автомобіля через падіння уламків БпЛА на проїжджу частину.

Також відомо, що російський дрон влучив у гуртожиток Національного авіаційного університету.

Внаслідок ударів зафіксовані прильоти та влучання по багатоповерхівках у багатьох районах, палають будинки, кількість постраждалих росте, пишуть місцеві Телеграм канали.

Агентство Телевидения Новости