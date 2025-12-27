Мешканцям прифронтового села поліцейські спецпідрозділу «Білий Янгол» доставили гуманітарну допомогу

Поліцейські спецпідрозділу «Білий Янгол» доставили гуманітарну допомогу мешканцям прифронтового села Золочівської громади.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

Поліцейські доставили близько 200 кілограмів гуманітарної допомоги до одного з населених пунктів Золочівської громади Харківської області, який розташований у безпосередній близькості до державного кордону та перебуває в зоні активних бойових дій.

Через постійні ворожі обстріли та складну безпекову ситуацію в селі не функціонує жоден продуктовий магазин, а найближчий пункт торгівлі розташований майже за 20 кілометрів.

За таких умов, розповіли у поліції, доставка харчових продуктів та товарів першої потреби є життєво важливою для місцевих мешканців.

Поліцейські продовжують підтримувати цивільне населення, яке лишається проживати у прифронтових громадах, та регулярно доставляють продукти, воду та найнеобхідніші речі туди, де допомога потрібна найбільше.

Агентство Телевидения Новости