«Нарізав кола» на Алеї памʼяті загиблих Захисників: на Харківщині на водія склали адмінпротокол
Поліцейські склали щодо водія адміністративний протокол за фактом небезпечного маневрування в центрі міста Берестин.
Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.
Правоохоронці встановили особу чоловіка, який порушував вимоги законодавства та здійснював небезпечне маневрування, відоме як «нарізання кіл» у центрі міста.
Правопорушення було зафіксовано у вечірній час на Алеї памʼяті загиблих Захисників України. 27-річний водій автомобіл Porsche виконував небезпечні маневри, створюючи загрозу безпеці громадян.
За вказаним фактом водія притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 122 (перевищення встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху) Кодексу України про адміністративні правопорушення.