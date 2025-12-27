Другое
Сегодня 16:00
На Харківщині попрощались із загиблим захисником

Сьогодні, 27 грудня, Балаклійська громада провела у засвіти Героя — Турчина Богдана Володимировича, який віддав своє життя за свободу та незалежність України.

Про це повідомляє Балаклійська МВА.

Турчин Богдан Володимирович народився 2 квітня 2002 року в місті Балаклія. Навчався та закінчив Новогусарівську гімназію.

18 липня 2024 року Богдан добровільно став на захист України. Він обіймав посаду командира 5-го відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів — командира екіпажу безпілотних авіаційних комплексів 2-го взводу ударних БпАК 3-го десантно-штурмового батальйону військової частини А7788.

Його позивний був «Корж», але побратими з теплом називали його «Коржик».

21 грудня 2025 року Богдан Турчин загинув, віддавши життя за свободу та незалежність України.

У Героя залишилися дружина, мама, тато, брат, дідусь, бабуся, рідні та друзі.

