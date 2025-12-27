У Харкові затримали жінку, яка обкрадала самотніх пенсіонерів

Під виглядом допомоги викрадала гроші у пенсіонерів: поліція Харкова затримала зловмисницю.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

Слідством встановлено, що жінка знайомилася з людьми похилого віку та пропонувала їм соціальну допомогу. Жертв зловмисниця вибирала з-поміж самотніх. Коли потерпілі запрошували її додому, вона розповідала їм, що зберігати заощадження неодмінно потрібно в іноземній валюті.

Жінка просила показати її гроші для нібито переписання номерів купюр, щоб потім їх обміняти у банку. Коли жертви показували місця зберігання грошей, зловмисниця відвертала їх увагу і заволодівала коштами.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські Харківського РУП № 2 викрили 32-річну місцеву мешканку, яка неодноразово притягалася до кримінальної відповідальності за шахрайство. Таким жінка чином встигла заволодіти грошима двох потерпілих на загальну суму 56 тисяч гривень.

За даним фактом слідчі повідомили зловмисниці про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Агентство Телевидения Новости