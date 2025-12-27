У Руській Лозовій на Харківщині поховали загиблого захисника

Сьогодні Дергачівщина попрощалася із Костянтином Самойловим, солдатом 125-ї окремої важкої механізованої бригади ЗСУ, який загинув 18 грудня 2025 року під час звільнення Куп’янська.

Про це повідомляє начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Костянтин народився у Стрілечій на Харківщині, де провів дитинство та закінчив місцеву школу. З 2000 року проживав у Руській Лозовій.

У липні 2025 року чоловік доєднався до Збройних сил України, боронив нашу державу на Харківщині. На жаль, під час виконання бойового завдання у Куп’янську Костянтин потрапив під російський обстріл, отримав поранення та загинув.

На момент гибелі йому було 45 років. Оборонця української землі поховали на цвинтарі у Руській Лозовій.

У Костянтина залишились мати Тетяна, дружина Олена та син Владислав.

