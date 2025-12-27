На Харківщині у чоловіка інтернет-шахраї зняли з картки близько 60 тисяч гривень

Мешканець Харківщини втратив близько 60 тисяч гривень, ставши жертвою інтернет-шахраїв: поліція встановлює причетних до скоєння злочину.

Проце повідомляє ГУНП в Харківській області.

До Чугуївського РУП звернувся 54-річний місцевий житель, який повідомив про вчинення щодо нього шахрайських дій.

За словами заявника він розмістив оголошення про продаж взуття на одному з інтернет-сайтів купівлі-продажу. Згодом із ним зв’язався псевдопокупець, який надіслав фішингове посилання, нібито для отримання коштів за товар.

Перейшовши за ним, потерпілий ввів персональні дані та реквізити банківської картки.

У результаті зловмисники отримали доступ до банківського рахунку чоловіка та заволоділи грошовими коштами на суму близько 60 тисяч гривень.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення осіб, причетних до злочину.

