Сегодня 17:26
Просмотров: 81
На Харківщині дрон окупантів вдарив по цивільному чоловіку: постраждалого госпіталізовано
Сьогодні близько 15:40 російський FPV-дрон атакував 50-річного мешканця Нової Козачої.
Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
«Подія трапилася у районі Цупівки, коли чоловік рухався зі свого села у бік залізничної станції «Слатине». У результаті ворожої атаки потерпілий зазнав травми правої ноги», – зазначив Задоренко.
Наразі стан чоловіка стабільний. Його було госпіталізовано до однієї з харківських лікарень.