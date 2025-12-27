У Харкові з понеділка за маршрутом тролейбуса №20 тимчасово курсуватиме автобус

Через відсутність напруги внаслідок ворожих атак, з понеділка, 29 грудня, у Харкові замість тролейбуса №20 працюватиме тимчасовий автобус №20.

Про це повідомляє міськрада.

Як розказали в Департаменті будівництва та шляхового господарства, на період відновлювальних робіт автобус курсуватиме так: розворотне коло «602 мікрорайон» – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Харкова – вул. Олега Громадського – розворотне коло «Ст. м. «Захисників України».

