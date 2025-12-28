Троє людей постраждали у Харківській області через російські обстріли
Військові рф минулої доби обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Куп’янського районів. Для ударів окупанти застосовували керовану авіацію та безпілотники різних видів.
Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.
27 грудня армія рф вдарила по житловому багатоповерховому будинку у Чугуєві. 66-річна жінка з гострою реакцією на стрес звернулася по медичну допомогу.
По території Золочівської громади росіяни били дронами. Влучання відбулися в селі Баранівка. Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та енергомережі.
БпЛА влучив в селі Петрівка в цивільний автомобіль, припаркований біля будинку. Обійшлося без постраждалих.
Внаслідок влучань БпЛА в селищі Великий Бурлук зазнали пошкоджень приватні будинки, склад та млин. Постраждала місцева жителька.
Вдень російський дрон влучив в цивільного чоловіка, який пішки рухався з села Нова Козача в напрямку залізничної станції в селище Слатине. 50-річного пораненого доставлено до медичного закладу.