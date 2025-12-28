Ситуація на виїзді з України: де сьогодні фіксують найбільші черги

28 грудня на більшості пунктів пропуску до Польщі, Словаччини та Угорщини спостерігаються черги легкових автомобілів і автобусів. Пішохідний рух на багатьох переходах тимчасово не здійснюється.

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Прикордонники рекомендують враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Республіка Польща:

«Ягодин» – 0 автобуси (пропуск пішоходів не здійснюється, пропуск легкових авто тимчасово не здійснюється);

«Устилуг» – 80 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Угринів» – 50 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Рава-Руська» – 30 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Грушів» – 35 л/а, 5 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Краківець» – 25 л/а, 25 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Шегині» – 40 л/а, 12 автобусів, 0 пішоходів (після ПК) (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

«Смільниця» – 0 л/а, 4 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Нижанковичі» – 25 л/а, 0 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

Словацька Республіка:

«Малий Березний» – 25 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється в обох напрямках);

«Ужгород» – 40 л/а, 2 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Малі Селменці» – 0 пішоходів (працює з 9 до 21 години).

Угорщина:

«Тиса» – 5 л/а, 0 автобус (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Дзвінкове» – 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 8 до 19 години);

«Косино» – 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 8 до 20 години);

«Лужанка» – 5 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

«Вилок» – 15 л/а, 0 пішоходів;

«Велика Паладь» – 0 л/а, 0 пішоходів (працює з 08 до 19 години).

Румунія:

«Дякове» – 0 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Солотвино» – 0 л/а, 0 пішоходів;

«Порубне» – 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

«Красноїльськ» – 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

«Дяківці» – 0 л/а, 0 пішоходів.

Республіка Молдова:

«Мамалига» – 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

«Кельменці» – 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

«Росошани» – 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів;

«Сокиряни» – 0 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів.

