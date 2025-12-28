Одна людина загинула та 13 постраждали у ДТП із рейсовим автобусом на Франківщині (оновлено)

Сьогодні, 28 грудня, близько 13:00, у селі Раків Івано-Франківської області перекинувся вилетів із траси та перекинувся пасажирський автобус. Унаслідок аварії загинув чоловік, 13 людей постраждали.

Про це повідомили в поліції та ДСНС.

Унаслідок ДТП загинув 61-річний чоловік. Також відомо про дев’ятьох постраждалих, яких доставили до медичних закладів.

На місці події працювали слідчо-оперативна група поліції, рятувальники та медики.

За інформацією голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук, причиною аварії стали складні погодні умови.

Уранці у Службі відновлення та розвитку інфраструктури Івано-Франківщини попередили про ожеледицю на дорогах та закликали водіїв бути обережними й за можливості обмежити поїздки. В області дороги розчищали 34 спецавтомобілі та 44 працівники підрядної організації.

Оновлено о 17:33. За даними ДСНС, кількість травмованих унаслідок ДТП людей зросла до 13, з них двоє дітей.

Агентство Телевидения Новости