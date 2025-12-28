Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:41
Просмотров: 73

Рятувальники Харківщини евакуювали жителів села, яке щодня обстрілюють окупанти

Рятувальники Харківщини евакуювали жителів села, яке щодня обстрілюють окупанти

27 грудня рятувальники провели евакуацію чотирьох цивільних із прифронтового села Одноробівка Золочівської громади Харківської області.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Евакуацію проводили офіцер-рятувальник Золочівської громади та співробітники Золочівської пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувального загону спеціального призначення з використанням спеціалізованого броньованого транспорту.

Село Одноробівка щодня перебуває під обстрілами російських загарбників.

«На території Харківської області продовжує працювати цілодобова «гаряча лінія» з організації евакуації, створена благодійною організацією «Координаційний гуманітарний центр». Звертайтеся за номерами: 0-800-33-92-91, 203», – нагадують в ДСНС.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 