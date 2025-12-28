Рятувальники Харківщини евакуювали жителів села, яке щодня обстрілюють окупанти

27 грудня рятувальники провели евакуацію чотирьох цивільних із прифронтового села Одноробівка Золочівської громади Харківської області.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Евакуацію проводили офіцер-рятувальник Золочівської громади та співробітники Золочівської пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувального загону спеціального призначення з використанням спеціалізованого броньованого транспорту.

Село Одноробівка щодня перебуває під обстрілами російських загарбників.

«На території Харківської області продовжує працювати цілодобова «гаряча лінія» з організації евакуації, створена благодійною організацією «Координаційний гуманітарний центр». Звертайтеся за номерами: 0-800-33-92-91, 203», – нагадують в ДСНС.





