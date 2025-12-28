Двоє людей постраждали внаслідок російських ударів по Харківщині

Протягом вихідних росіяни атакували безпілотниками два населені пункти Харківської області. Внаслідок ударів постраждали жінка та чоловік.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Близько 12:10 російський безпілотник «Молнія» влучив у будинок у селищі Золочів. Унаслідок атаки 54-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Пошкоджено будинок та господарське приміщення, в якому перебувала велика рогата худоба: одна тварина загинула, ще одна – поранена.

Напередодні, 27 грудня, близько 20:40, БпЛА «Герань-2» атакував селище Великий Бурлук Купʼянського району. Пошкоджено будинок. 65-річна жінка дістала гостру реакцію на стрес.

За процесуального керівництва Богодухівської та Купʼянської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

