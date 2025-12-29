У Берестинському районі Харківщини запрацював перший Центр безпеки

26 грудня в селі Наталине Берестинського району відбулося урочисте відкриття Центру безпеки Наталинської сільської територіальної громади.

Начальник ГУНП в Харківській області Петро Токар привітав присутніх з відкриттям Центру безпеки, який об’єднав три ключові служби – поліцію, рятувальників і медиків, які першими приходять на допомогу громадянам.

Завдяки новому Центру жителі Наталинської громади та прилеглих населених пунктів в екстрених ситуаціях зможуть оперативніше отримувати допомогу.

У Центрі безпеки нестимуть службу троє поліцейських офіцерів громади, буде дислокуватися команда місцевої пожежної охорони у складі 12 рятувальників, а також працюватиме бригада екстреної медичної допомоги.

Тут створено всі необхідні умови для ефективної та комфортної роботи фахівців, є сучасне оснащення.

