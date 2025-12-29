Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:57
Просмотров: 68

У Берестинському районі Харківщини запрацював перший Центр безпеки

У Берестинському районі Харківщини запрацював перший Центр безпеки

26 грудня в селі Наталине Берестинського району відбулося урочисте відкриття Центру безпеки Наталинської сільської територіальної громади.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

Начальник ГУНП в Харківській області Петро Токар привітав присутніх з відкриттям Центру безпеки, який об’єднав три ключові служби – поліцію, рятувальників і медиків, які першими приходять на допомогу громадянам.

Завдяки новому Центру жителі Наталинської громади та прилеглих населених пунктів в екстрених ситуаціях зможуть оперативніше отримувати допомогу.

У Центрі безпеки нестимуть службу троє поліцейських офіцерів громади, буде дислокуватися команда місцевої пожежної охорони у складі 12 рятувальників, а також працюватиме бригада екстреної медичної допомоги.

Тут створено всі необхідні умови для ефективної та комфортної роботи фахівців, є сучасне оснащення.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 