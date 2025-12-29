Нічна різанина на Харківщині: потерпілий помер у лікарні

Завдав сусіду смертельні ушкодження: слідчі повідомили про підозру у скоєнні вбивства жителю Харківщини.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

Вночі 28 грудня до відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 надійшло повідомлення про нанесення чоловіку тілесних ушкоджень.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Поліцією встановлено, що у приватному будинку в місті Мерефа між двома чоловіками під час розпиття алкогольних напоїв виник конфлікт. У ході сварки 38-річний господар помешкання завдав сусіду ударів руками по голові, після чого завдав кілька ножових поранень.

Потерпілого було доставлено до лікарні, де він помер. Поліцейські провели огляд місця події та вилучили знаряддя злочину.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення.

Зловмисника затримано у порядку статті 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Агентство Телевидения Новости