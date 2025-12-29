На Харківщині трьох лікарів-психіатрів підозрюють у незаконній видачі нарковмісних препаратів

Правоохоронці Харківщини викрили протиправну медичних працівників, які під виглядом надання медичних послуг незаконно призначали та видавали нарковмісні лікарські засоби особам із наркотичною залежністю.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Після запровадження електронних інформаційних систем обліку пацієнтів лікарі приватних медичних закладів систематично порушували встановлений порядок обігу нарковмісних препаратів.

За даними слідства, лікарі-психіатри не вносили відомості про пацієнтів до електронних систем обліку, спеціально створених державою для забезпечення належного рівня надання медичних послуг таким особам та контролю за обігом нарковмісних препаратів, що дало можливість наркозалежним одночасно отримувати препарати в декількох медичних закладах. У результаті це призвело до неконтрольованого придбання нарковмісних засобів у дозах, які значно перевищують допустимі норми.

«Під час розслідування задокументовано перебування на подвійному обліку 1269 осіб із наркотичною залежністю. Крім того, встановлено, що 326 з них одночасно отримували такі препарати також у межах державних програм замісної підтримувальної терапії», – йдеться в повідомленні.

Слідчі повідомили про підозру трьом лікарям-психіатрам – 33 і 34-річним жінкам, а також 44-річному чоловікові, за ч. 2 ст. 28 ч.ч. 1, 2 ст. 320 КК України. Суд обрав їм запобіжний захід. Їм загрожує до п’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

