Синоптики попереджають про ускладнення погодних умов у Харкові та області

У Харкові та Харківській області 30 грудня очікується погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують сильний вітер, хуртовину та ожеледицю на дорогах.

Про це повідомили в Харківській ОВА та Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

Завтра вдень на Харківщині очікуються пориви вітру швидкістю 15-20 метрів на секунду, хуртовина та ожеледиця на автошляхах. Синоптики оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища з I рівнем небезпечності (жовтий).

У зв’язку з прогнозованою негодою жителів регіону закликають бути уважними та обережними. Зокрема, рекомендують уникати перебування поблизу рекламних щитів, дерев і ліній електропередач, а водіям –  дотримуватися безпечної швидкості та дистанції під час руху дорогами.

