Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 20:06
Просмотров: 103

Російські заяви про «утримання» Куп’янська не відповідають реальній ситуації, – ЦПД

Російські заяви про «утримання» Куп’янська не відповідають реальній ситуації, – ЦПД

Міністерство оборони рф продовжує заявляти про нібито контроль російських військ над містом Куп’янськ на Харківщині, поширюючи відповідні відео.

У Центрі протидії дезінформації зазначають, що ці матеріали свідчать не про захоплення міста, а про відхід російських підрозділів з його північної околиці.

«Ворог поширює відео, які нібито мають підтверджувати російський контроль над містом, але насправді доводять, що більшу частину міста росіяни не контролюють», – йдеться в повідомленні.

На відео, знятих із дрона, видно групу російських військових, які рухаються вулицями Куп’янська.

«Втім, це відео – чергова ворожа маніпуляція, адже насправді росіяни перебувають на північній околиці міста та виходять з Куп’янська. Тобто міноборони рф видає відступ групи росіян з Куп’янська як доказ його захоплення», – зазначили в ЦПД.

У росії заявляють про захоплення Куп’янська з кінця листопада. Про це, зокрема, особисто заявляв російський диктатор путін. Насправді ж ЗСУ відкинули окупантів і контролюють приблизно 90% міста.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 