Російські заяви про «утримання» Куп’янська не відповідають реальній ситуації, – ЦПД

Міністерство оборони рф продовжує заявляти про нібито контроль російських військ над містом Куп’янськ на Харківщині, поширюючи відповідні відео.

У Центрі протидії дезінформації зазначають, що ці матеріали свідчать не про захоплення міста, а про відхід російських підрозділів з його північної околиці.

«Ворог поширює відео, які нібито мають підтверджувати російський контроль над містом, але насправді доводять, що більшу частину міста росіяни не контролюють», – йдеться в повідомленні.

На відео, знятих із дрона, видно групу російських військових, які рухаються вулицями Куп’янська.

«Втім, це відео – чергова ворожа маніпуляція, адже насправді росіяни перебувають на північній околиці міста та виходять з Куп’янська. Тобто міноборони рф видає відступ групи росіян з Куп’янська як доказ його захоплення», – зазначили в ЦПД.

У росії заявляють про захоплення Куп’янська з кінця листопада. Про це, зокрема, особисто заявляв російський диктатор путін. Насправді ж ЗСУ відкинули окупантів і контролюють приблизно 90% міста.

