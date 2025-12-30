Сирський: українським військовим втричі збільшать виплати

Міністерство оборони України розробляє оновлені контракти для військовослужбовців, які передбачають підвищене грошове забезпечення та визначені строки проходження служби.

Як повідомляє УНІАН, про це в інтерв’ю 24 каналу розказав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Сирський розповів, що розробкою нових контрактів займається Міністерство оборони разом з Генштабом та іншими зацікавленими структурами. Окрім цього, все відбувається під особистим наглядом президента України.

За словами головнокомандувача ЗСУ, нові контракти міститимуть конкретні терміни, а грошова винагорода буде значно більшою, ніж зараз.

«Військовослужбовець буде отримувати грошове забезпечення, яке щонайменше в три рази більше, ніж на сьогодні. При цьому будуть зберігати премії та інші додаткові виплати. Довго йшли до цього контракту. Я так розумію, що він вже десь на виході», – розповів Сирський.

Агентство Телевидения Новости