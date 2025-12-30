Сапера з Харківщини посмертно нагороджено орденом «За мужність» III ступеня указом Президента України за проявлений героїзм та самовідданість під час виконання службових обов’язків.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України.

«Сержант служби цивільного захисту Василь Белінський загинув, під час виконання робіт із розмінування. Кожен день він дивився в очі небезпеці, розміновуючи українські землі від ворожих боєприпасів», – йдеться у повідомленні.

Державну нагороду родині загиблого сапера вручив Перший заступник Голови ДСНС України Віталій Миронюк.

Агентство Телевидения Новости