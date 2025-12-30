У Харкові понад 1,8 тис. комунальників прибирають місто від снігу

Працівники КП «Шляхрембуд» безперервно очищають вулично-дорожню мережу від снігу та посипають її піщано-сольовою сумішшю.

Про це повідомляє міськрада.

Комунальники прибирають на дорогах, пішохідних доріжках і тротуарах, внутрішньоквартальних проїздах, біля виходів з під’їздів, підходів до бюветів, сміттєвих контейнерів тощо.

За минулу добу було вивезено 700 куб. м снігу.

Сьогодні в роботах залучені понад 1,8 тис. працівників, працює близько 200 одиниць спецтехніки та понад 170 засобів малої механізації.

Агентство Телевидения Новости