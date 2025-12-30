На Харківщині викрили групу, яка незаконно торгувала електронними цигарками: вилучено товару на 6 млн грн

У Харківській області ділки налагодили схему реалізації заборонених до обігу електронних цигарок через мережу спеціалізованих інтернет-магазинів та логістичні сервіси. В ході обшуків правоохоронці вилучили понад 20 000 електронних пристроїв для куріння. Приблизна сума вилученого 6 мільйонів гривень.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Як зазначають правоохоронці, учасники групи працювали без дотримання вимог чинного законодавства України.

«Зібрали докази причетності зловмисників до незаконного обігу підакцизної продукції, а також легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом», – йдеться в повідомленні.

За місцями мешкання підозрюваних та у складських приміщеннях на території Харківського району проведено санкціоновані обшуки. Під час слідчих дій вилучено значну кількість електронних цигарок різних брендів, рідини для куріння, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, фінансову документацію, чорнові записи та грошові кошти.

Загальна кількість вилученої підакцизної продукції обчислюється тисячами одиниць на загальну суму понад 6 мільйонів гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) та ч. 1 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавленням волі до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.

Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення повного кола осіб, причетних до протиправної діяльності, а також остаточного розміру завданих державі збитків.

