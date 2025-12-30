На Харківщині спецпідрозділ «Білий Янгол» евакуював цивільних з-під обстрілів

За останні місяці поліцейські спецпідрозділу «Білий Янгол» спільно з волонтерськими організаціями вивезли з прифронтових територій Харківської області родини з дітьми, пенсіонерів та людей з інвалідністю.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Одна з останніх евакуацій – порятунок чотирьох членів однієї родини. Жінка разом із 11-річною дитиною, чоловіком та його братом, який після перенесеного інсульту є людиною з інвалідністю та потребує постійного нагляду, тривалий час проживали під щоденними обстрілами. Самостійно залишити небезпечну територію вони не мали змоги.

Спільними зусиллями поліцейських і волонтерів було ретельно сплановано маршрут та алгоритм дій. Евакуація пройшла успішно. Людей доставили до безпечного місця та надали необхідну допомогу.

Також днями поліцейські разом із волонтерами евакуювали трьох громадян, двоє з яких – люди похилого віку з інвалідністю.

«Дороги до багатьох населених пунктів пролягають через польові шляхи, які перебувають під постійними обстрілами. Самі ж села й селища зазнають безперервного вогню з різних видів озброєння та постійної загрози ударів ворожих БпЛА», – зазначають в поліції.





