Харківські медики прийняли пологи під час виклику
29 грудня екстрена медична допомога отримала виклик щодо пологів, які розпочалися вдома. Пологи відбулися під наглядом бригади медиків.
Про це повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Виклик на лінію екстреної медичної допомоги надійшов о 17:35. Пологи розпочалися вдома та проходили швидко.
На світ з’явився хлопчик вагою 3650 грамів і зростом 51 сантиметр. Під час пологів поруч перебувала бригада №1605 у складі парамедика Тетяни Церковної та екстреного медичного техніка Івана Жадана.
Після народження дитину та матір у стабільному стані доправили до лікарні.